Для этого Украине понадобился бы бразильский легкий учебно-боевой штурмовик EMB 314 Super Tucano. О его преимуществах 24 Каналу подробно рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

Читайте также Авиационные ракеты CRV7: почему они универсальны и как помогут ВСУ уничтожать оккупантов

Польза от штурмовиков EMB 314 Super Tucano

Украина нуждается в немало средств для борьбы с российскими ракетами и дронами. В уничтожении последних очень хорошо подошел бы легкий учебно-боевой штурмовик EMB 314 Super Tucano.

Он подходит по всем параметрам для уничтожения аэроцелей, тех же "Шахедов". То есть не нужно гонять F-16 или МиГ-29, которые значительно дороже в обслуживании. Этот самолет может выполнять и воздушные, и наземные задачи,

– отметил Роман Свитан.

Даже на земле EMB 314 может выполнять довольно серьезные задачи, там встроены устройства ночного видения, управление происходит с помощью шлема.

К слову, в 2019 году Украина планировала приобрести эти штурмовики, однако по определенным причинам эту программу приостановили.

"Это новейший учебно-боевой штурмовик, он многофункциональный. Он нам нужен. Нужно попробовать восстановить программу и получить хотя бы несколько эскадрилий этих штурмовиков", – отметил летчик-инструктор.

На нем есть два пулемета, а для уничтожения целей идет малый расход боеприпасов.

К теме Братчук объяснил, почему "уменьшился" процент сбития "Шахедов" во время массированных атак

О "Шахедах" можно будет забыть

Эти самолеты собирают не только в Бразилии, но и в Соединенных Штатах Америки. Используют штурмовики EMB 314 Super Tucano более десятка стран в мире.

"Нужно решить этот вопрос, с перспективой сборки у нас этих самолетов, договорившись с Бразилией и Соединенными Штатами. Несомненно, такие аппараты будут пользоваться спросом еще десятки лет для уничтожения беспилотников", – заметил полковник запаса.

Цена этих самолетов различных модификаций колеблется от 9 до 18 миллионов долларов. К примеру, стоимость истребителей F-16 варьируется от 35 до 55 миллионов долларов.

Научить летчика летать на этом штурмовике можно за месяц. Если запустить эти самолеты, за "Шахеды" при просто забудем – перехватывать их можно еще до их подлета к границам,

– подчеркнул Свитан.

Кроме того, этот штурмовик может летать на крайне низкой высоте, поэтому российская ПВО может просто не увидеть этот самолет. Тем более скорость EMB 314 Super Tucano – 500 километров в час.

Россияне используют "Шахеды" для атак по Украине