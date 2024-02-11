К примеру, во время атаки в ночь на 11 февраля силы и средства ПВО сбили 40 "Шахедов" из 45. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, почему в последнее время "увеличился" процент несбитых дронов.

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Эффективность работы ПВО по дронам

В соцсетях скептики, которые разгоняют предательство, активно обсуждают то, что уровень сбития "Шахедов" якобы снизился примерно до 60 – 64%. Братчук напомнил, что в Украине хорошо работают средства радиолокационной борьбы, поэтому некоторые беспилотники просто садятся, а потом их "распаковывают".

Конечно, сбивать "Шахеды" сложно, потому что оккупанты пытаются запутывать маршруты, но поражать вражеские цели удается. Однако снова возникает вопрос, кто и что будет сбивать "Шахеды", чтобы не тратить снаряды к системам ПВО. Нам необходимы легкие авиационные аппараты, которые смогут эффективно и менее дорого сбивать дроны,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Эффективность работы противовоздушной обороны по сбиванию "Шахедов" крайне высока – более 80%. На мобильные огневые группы приходится до 50%.

Россияне вернулись к интенсивным атакам БПЛА

Юг Украины в ночь на 11 февраля снова был под прицельной атакой страны-агрессора. Как отметил Братчук, определенная часть вражеских дронов летела транзитом через Одесскую область.

На этот раз больше досталось нашим соседям – Николаевскому региону. Очень запутанные и обманчивые были маршруты. Накануне враг атаковал юг Одесской области. Сегодня ночью оккупанты также направили туда "Шахеды", а потом дроны развернулись и уже полетели на Север Украины, в частности, на Киев,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Последняя группа российских беспилотников пролетела почти 950 километров. Очевидно, что враг улучшает тактико-технические характеристики беспилотников, поэтому Украина должна тщательно мониторить ситуацию и принимать решения, которые помогут уничтожать "Шахеды".

Важно! Ночью 11 февраля россияне нанесли удар 45 ударными БПЛА типа "Шахед" из районов Балаклава и мыс Чауда – Крым. Силы и средства ПВО уничтожили 40 "Шахедов" в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В результате падения обломков сбитого беспилотника в Одесской области поврежден спортивный комплекс. В Николаевской области взрывной волной повреждены гражданские объекты и возник пожар.

"Все как всегда. Россияне бьют по жилым объектам, кварталах и гражданской инфраструктуре. Атаки дронами снова интенсивные. После перерыва враг снова применил 45 "Шахедов", – добавил Братчук.

Ракетная угроза с моря

Вероятно, для морального давления российские захватчики поздно ночью 10 февраля вывели фрегат "Адмирал Макаров" с 8 ракетами "Калибр". По данным ВМС, по состоянию на утро 11 февраля в море 14 вражеских кораблей, из которых 4 – ракетоносители. Однако суда находятся в районе Новороссийска.

С одной стороны, это положительная новость, но с другой, нельзя расслабляться. Ведь пуски трех ракет "Калибр" во время 7 февраля были осуществлены из района Новороссийска,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

В целом в течение последнего времени уменьшилось количество пусков ракет с моря. Благодаря успешным атакам украинских морских дронов россияне боятся делать маневры в Черном и Азовском морях. Однако даже несмотря на это, ракетная угроза для Украины высока.

С моря меньше маневров и пусков. Наша морская флотилия не спит. Тем более беспилотный вопрос активно решается. На сегодня уже есть технологический прорыв не только в воздухе, но и на море. Украина уже имеет наступательный потенциал в Черном море,

– сказал Братчук.

По его словам, сейчас противник пытается максимально быстро решить проблему относительно пунктов базирования, где будет происходить снаряжение "Калибров". Ведь Севастополь украинские военные минуснули на значительный период времени или, возможно, уже и до освобождения аннексированного Крымского полуострова.

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