Одним із ключових пріоритетів України на 2024 рік – посилення мобільних вогневих груп й надання більшій кількості регіонів систем радіоелектронної боротьби. Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, чи вдасться окупантам виснажити нашу ППО, якщо більшість безпілотників збивають мобільні вогневі групи.

Читайте також Головна наша перевага: за допомогою чого Сили оборони ефективно ліквідують повітряні цілі

Як покращити роботу ППО по дронах

Як зазначив авіаційний експерт, головна ідея полягає у тому, що об'єкт ураження повинен бути значно дорожчим, ніж засіб, яким його збивають.

Проста арифметика. Якщо мова йде про війну на виснаження, то ми повинні це розуміти й правильно до цього ставитися,

– мовив Криволап.

На його думку, ініціатива президента Володимира Зеленського щодо посилення мобільних вогневих груп та передачі регіонам РЕБ матиме позитивні наслідки та удосконалить роботу захисників неба, адже вони зможуть збивати ворожі цілі навіть оперативніше, ніж зараз.

"Хлопці працюють чудово. Я в захваті від роботи нашої ППО, адже вони щоразу дивують. Можливо, й самі дивуються своїй класній роботі", – додав авіаційний експерт.

Повітряні сили ЗСУ мають широкий асортимент озброєння

На початку були випадки, коли військові майже ЗРК Patriot збивали дрони-камікадзе. Зараз Повітряні сили ЗСУ суттєво покращили мобільні групи, до того ж не тільки старими видами озброєння, а й західними, які передали партнери.

Зокрема, Криволап відзначив австралійські кулеметні установки Slinger, які оснащені радарами, тепловізорами тощо. Slinger ставиться на причеп пікапа й потужно відпрацьовує по ворожих цілях, серйозно дошкуляючи ворогу.

Крім цього, Україна має на озброєнні чимало зенітних установок Gepard. Повітряні сили ЗСУ мають навіть такі об'єкти ППО як Skynex з фантастичною системою виявлення цілі й наведення.

"Це взагалі фантастична штука, але є ще багато інших систем. Я вже не кажу про проєкт FrankenSAM, у межах якого переробили близько 60 старих українських "Буків". Тепер до них підходять американські ракети, що також досить серйозно посилює українську ППО малої та середньої дії", – підсумував авіаційний експерт.

Знищення "Шахедів"