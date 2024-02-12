Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що росіяни вдосконалюють тактику застосування "Шахедів", а також матеріальну частину. Статистика за останні місяці запущених та знищених дронів є не дуже втішною.

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Мають властивості крилатої ракети

Наразі відсоток не збитих ворожих безпілотників зростає. Це відбувається з декількох причин:

росіяни вдосконалюються самі "Шахеди";

вони використовують нові види озброєнь, зокрема, так звані реактивні "Шахеди", швидкість яких збільшена до 400 – 500 кілометрів на годину (звичайні мають швидкість 200 кілометрів на годину). Дрони з такими характеристиками потребують інших засобів ураження. Фактично вони мають властивості крилатої ракети, і проблему їхнього ураження необхідно вирішувати.

Якщо зенітно-артилерійські комплекси, зенітні установки досить ефективно працюють по цілях, що мають невеликі швидкості, то швидкісні цілі доводиться збивати дорогими ракетами, яких у нас обмаль,

– зазначив він.

Це обумовлено не тільки отриманням недостатньої кількості цих засобів від західних партнерів, але і тим, що поповнення ракетами відбувається досить повільно. Хоча наші партнери в США та Європі усвідомлюють ці проблеми. У 2023-го та на початку 2024 року одним з ключових елементів військового постачання були саме зенітно-ракетні комплекси та ракети до них.

Чекаємо на постачання винищувачів

Так, уряд Норвегії планує передати Україні ППО NASAMS, йдеться про 10 пускових установок та чотири центри управління вогнем, які будуть замовленні у норвезької компанії.

Зверніть увагу! Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам наголосив, що для України протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною через ракетні та безпілотні атаки Росії. Саме тому уряд Норвегії пропонує парламенту замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace додаткові пускові установки та центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS. Це буде додатком до закупівлі обладнання, яке вже отримала Україна.

Це дуже добре, тому що територія України дуже велика, і тими зенітно-ракетними засобами, які ми маємо, закрити всі ключові об'єкти, дуже складно,

– наголосив Лакійчук.

Він навів приклад, коли нещодавно Швейцарія вирішила посилити свою протиповітряну оборону, то для цього було замовлено п'ять батарей (Україна, територія якої набагато більше, ніж Швейцарії, має усього 4 чи 5 батарей всього ЗРК Patriot). Проте за їхніми розрахунками, ці системи можуть забезпечити покриття тільки 25% території країни. А 75% мають закрити ескадрилья F-35 – найсучасніші винищувачі в світі.

"Тому з нетерпінням чекаємо постачання винищувачів F-16. Насамперед їм буде ставитись завдання посилити нашу протиповітряну оборону. Це мобільні ЗРК, які можуть переміститись, дуже швидко з однієї точки в іншу", – підкреслив Павло Лакійчук.

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