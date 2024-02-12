Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що росіяни вдосконалюють тактику застосування "Шахедів", а також матеріальну частину. Статистика за останні місяці запущених та знищених дронів є не дуже втішною.
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Мають властивості крилатої ракети
Наразі відсоток не збитих ворожих безпілотників зростає. Це відбувається з декількох причин:
- росіяни вдосконалюються самі "Шахеди";
- вони використовують нові види озброєнь, зокрема, так звані реактивні "Шахеди", швидкість яких збільшена до 400 – 500 кілометрів на годину (звичайні мають швидкість 200 кілометрів на годину). Дрони з такими характеристиками потребують інших засобів ураження. Фактично вони мають властивості крилатої ракети, і проблему їхнього ураження необхідно вирішувати.
Якщо зенітно-артилерійські комплекси, зенітні установки досить ефективно працюють по цілях, що мають невеликі швидкості, то швидкісні цілі доводиться збивати дорогими ракетами, яких у нас обмаль,
– зазначив він.
Це обумовлено не тільки отриманням недостатньої кількості цих засобів від західних партнерів, але і тим, що поповнення ракетами відбувається досить повільно. Хоча наші партнери в США та Європі усвідомлюють ці проблеми. У 2023-го та на початку 2024 року одним з ключових елементів військового постачання були саме зенітно-ракетні комплекси та ракети до них.
Чекаємо на постачання винищувачів
Так, уряд Норвегії планує передати Україні ППО NASAMS, йдеться про 10 пускових установок та чотири центри управління вогнем, які будуть замовленні у норвезької компанії.
Це дуже добре, тому що територія України дуже велика, і тими зенітно-ракетними засобами, які ми маємо, закрити всі ключові об'єкти, дуже складно,
– наголосив Лакійчук.
Він навів приклад, коли нещодавно Швейцарія вирішила посилити свою протиповітряну оборону, то для цього було замовлено п'ять батарей (Україна, територія якої набагато більше, ніж Швейцарії, має усього 4 чи 5 батарей всього ЗРК Patriot). Проте за їхніми розрахунками, ці системи можуть забезпечити покриття тільки 25% території країни. А 75% мають закрити ескадрилья F-35 – найсучасніші винищувачі в світі.
"Тому з нетерпінням чекаємо постачання винищувачів F-16. Насамперед їм буде ставитись завдання посилити нашу протиповітряну оборону. Це мобільні ЗРК, які можуть переміститись, дуже швидко з однієї точки в іншу", – підкреслив Павло Лакійчук.
Атака "Шахедами" 11 лютого: що відомо
- Проти ночі окупанти запустили на територію України 45 дронів. В результаті роботи сил та засобів ППО було знищено 40 "Шахедів".
- Протиповітряна оборона працювала у Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, Одеській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
- В Київській області завдяки роботі мобільно вогневих груп не було зафіксовано влучання в об'єкти житлової та критичної інфраструктури. Однак від падіння уламків на території одного з підприємств області виникла пожежа. Крім того, пошкодження зазнали складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач.