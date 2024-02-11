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Унаслідок падіння уламків є пошкодження на Київщині

Уночі 11 лютого ворог вкотре атакував Київську область. Сили та засоби ППО працювали в регіоні та збили усі дрони, якими ворог намагався завдати ударів по столиці.

Завдяки вдалій роботі наших мобільно вогневих груп влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано,

– наголосив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Втім, від падіння уламків є пошкодження. Так, на території одного з підприємств виникла пожежа. Також пошкоджені складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач.

Рятувальники оперативно прибули на місце подій та ліквідували загоряння. Минулося без жертв та постраждалих.

Наразі всі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.