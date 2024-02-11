Росія почала запускати дрони-камікадзе з тимчасово окупованого Криму ще ввечері 10 лютого. Вночі 11 лютого вже третина України "почервоніла" на карті тривог.
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Що відомо про атаку на Житомирщину
Повітряну тривогу у Житомирській області оголосили близько 2:02. На цей момент ворожі дрони вже дісталися Вінницької області через Одещину та продовжили рух на північ.
Згодом жителі Житомирщини почули звуки вибухів. Моніторингові канали о 2:12 повідомили, що у Житомирській області ударні безпілотники росіян рухаються на Бердичівський район. Місцеве населення попередили, що може бути гучно через роботу ППО.
Вибухи лунали у кількох областях
- На Полтавщині було гучно ввечері 10 лютого. Частина безпілотників пізніше полетіла з Полтавської області на Дніпропетровщину.
- Згодом вибухи чули жителі передмістя Дніпра та самого обласного центра. Місцеві канали пояснили гучні звуки роботою ППО.
- Чимало вибухів пролунало у Миколаєві. Росія випускала ударні БпЛА на це місто хвилями.
- Міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв про пожежу на одному з об'єктів. Однак пізніше мер Миколаєва уточнив, що це горіла суха трава на відкритій місцевості.
- Також гучно було в Одесі. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів перечекати атаку дронами у безпечних місцях.