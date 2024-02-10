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Що відомо про вибухи в Одеській області 10 лютого

Після атаки по Дніпру "Шахеди" полетіли на Одещину. Серед населених пунктів, куди летіли дрони, називали Затоку, Татабунари, Білгород-Дністровський, Одесу.

О 23:27 повідомили, що в області працює ППО. Місцеві пабліки написали, що рух дронів змінюється, зокрема звернули ті безпілотники, які летіли на Одесу. Втім, близько півночі стало відомо, що "Шахеди" знову розвернулися на Одесу.

Детально про тривогу ввечері 10 лютого та вночі 11 лютого