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Что известно о взрывах в Одесской области 10 февраля

После атаки по Днепру "Шахеды" полетели в Одесскую область. Среди населенных пунктов, куда летели дроны, называли Затоку, Татабунары, Белгород-Днестровский, Одессу.

В 23:27 сообщили, что в области работает ПВО. Местные паблики написали, что движение дронов меняется, в частности свернули те беспилотники, которые летели на Одессу. Впрочем, около полуночи стало известно, что "Шахеды" снова развернулись на Одессу.

Подробно о тревоге вечером 10 февраля и ночью 11 февраля