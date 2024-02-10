24 Канал напоминает: если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте своей безопасностью!
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Где сейчас летят "Шахеды"
20:55, 10 февраля
На 20:51 тревога объявлена пока что только в Запорожской области, но, скорее всего, скоро распространится по Украине вместе с движением дронов.
20:46, 10 февраля
Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА Shahed из района полигона Чауда (Крым), – ВС.