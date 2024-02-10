Украина находится под атакой дронов вечером 10 февраля. Хотя тревога пока локализуется только на Юге, в ряде городов уже слышали взрывы.

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Что известно о взрывах в Днепре

Первые взрывы в пригороде Днепра услышали в 23:03. Уже через несколько минут, в 23:09, сообщили о повторных взрывах в Днепре. В 23:15 снова раздались взрывы в пригороде.

В Днепре работала ПВО, по состоянию на 23:17 мониторинговые каналы пишут, что воздушное пространство чистое и продолжается доразведка.

Отбой объявили в 23:40.

Тревога в Украине связана с запуском "Шахедов"