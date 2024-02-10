Україна перебуває під атакою дронів увечері 10 лютого. Хоча тривога поки що локалізується тільки на Півдні, в низці міст уже чули вибухи.
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Що відомо про вибухи в Дніпрі
Перші вибухи в передмісті Дніпра почули о 23:03. Уже за кілька хвилин, о 23:09, повідомили про повторні вибухи в Дніпрі. О 23:15 знову пролунали вибухи в передмісті.
У Дніпрі працювала ППО, станом на 23:17 моніторингові канали пишуть, що повітряний простір чистий і триває дорозвідка.
Відбій тривоги оголосили о 23:40.
Тривога в Україні пов'язана із запуском "Шахедів"
- З мису Чауда в Криму злетіло декілька груп ударних безпілотників. Вони долетіли до Полтавської області, а потім розвернулися на Дніпро. Досить швидко в місті пролунали вибухи.
- Одночасно з новинами про вибухи в Дніпрі з'явилася інформація про вибухи на Полтавщині та в Миколаєві. Далі дрони полетіли на Одещину.
- Судячи з повідомлень Повітряних сил, зараз під ударом окупантів саме Одещина та Миколаївщина. 24 Канал збирає усе, що відомо про тривогу ввечері 10 лютого, в одному матеріалі. Там ви можете дізнатися, де в Україні оголошено тривогу, де лунають вибухи і куди прямують дрони.