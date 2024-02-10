Україна перебуває під атакою дронів увечері 10 лютого. Хоча тривога поки що локалізується тільки на Півдні, в низці міст уже чули вибухи.

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Що відомо про вибухи в Дніпрі

Перші вибухи в передмісті Дніпра почули о 23:03. Уже за кілька хвилин, о 23:09, повідомили про повторні вибухи в Дніпрі. О 23:15 знову пролунали вибухи в передмісті.

У Дніпрі працювала ППО, станом на 23:17 моніторингові канали пишуть, що повітряний простір чистий і триває дорозвідка.

Відбій тривоги оголосили о 23:40.

Тривога в Україні пов'язана із запуском "Шахедів"