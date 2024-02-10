Про можливі плани ворога в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ. Ілля Євлаш наголосив, що наші військові готові до реагування на будь-які події, передає 24 Канал.

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З якою метою ворог перекинув росгвардію

Зокрема, це для відволікання, перекидання. Звичайно, що ми постійно перебуваємо в режимі підвищеної бойової готовності й на кордоні з Росією. Звичайно, що постійно ці диверсійно-розвідувальні групи намагаються заходити в тил, у п'ятикілометрову зону поблизу кордону з Росією,

– зазначив Євлаш.

Додав, що цю зону не можна вважати безпечною, адже ворог не спить. Так, окупаційне військо постійно продовжує провокувати, вивчає, промацує, де та яка оборона, як реагують українські захисники.

Окрім того, агресор проводить постійно розвідку за допомогою різних і безпілотних літальних комплексів, зокрема, розвідувальних літаків.

Тому ми не виключаємо, що зокрема, ці підрозділи можуть бути перекинути з такою метою. Однак, хочу запевнити, що всі наші підрозділи в постійній бойовій готовності, готові до реагування на будь-які події,

– підкреслив начальник пресслужби.

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