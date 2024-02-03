Усього було зафіксовано пуск 14 ударних безпілотників. Частину з них збили у небі над Житомирщиною.

Важливо Чому останнім часом відсоток збитих "Шахедів" може бути нижчим: у Повітряних силах пояснили

У Житомирській області збили ворожі цілі

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що нічна атака минула без жертв та постраждалих.

Вночі під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони області було вражено ворожі цілі над територією області. Жертв та постраждалих немає,

– мовиться у повідомленні.

Загалом, у межах Житомирської області збили 2 ворожих безпілотники. Ще 5 "Шахедів" ліквідували захисники ПвК "Схід", а на Миколаївщині та Одещині збили по одному ударному безпілотнику.