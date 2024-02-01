Так, окупанти почали застосовувати "Шахеди" по лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Ігнат пояснив нову тактику росіян щодо "Шахедів"

Полковник наголосив, що ворог має певну кількість засобів та певні ресурси. Водночас Повітряні сили постійно рахували раніше і зараз "тримають руку на пульсі" щодо кількості ракет чи "Шахедів", які ворог має в наявності й може застосувати.

Якби у них (росіян – 24 Канал) була безмежна кількість "Шахедів", то звичайно ми б бачили масовані атаки, які були, зокрема, в новорічну ніч – 90 БпЛА типу "Шахед". Але ворог тримає нас постійно в напрузі. Зрозуміло, що застосовує різну кількість БпЛА, зазвичай це близько 15 – 20, щоночі ми бачили взимку і протягом всієї осені,

– пояснив Ігнат.

Однак речник підкреслив, що навіть 4 "Шахеди" – це серйозна загроза для наших військових. Адже якщо безпілотники потрапляють в якийсь об'єкт критичної інфраструктури, то можуть бути неприємні наслідки.

"Цієї ночі хоч і 2 (безпілотників – 24 Канал) знищено, але наслідків від атаки ворожих БпЛА немає, немає постраждалих", – зауважив полковник.

Крім того, він також зазначив, що ворог все частіше використовує "Шахеди" по прифронтовій зоні, інколи навіть по лінії фронту, що раніше такого не спостерігали. Саме тому відсоток збиття може бути загальний можливо і нижчий, але зрештою по наслідках, обійшлося без жертв і без руйнувань.

Ворог застосовує й інші засоби ураження

Ігнат також розповів, що окрім "Шахедів" ворог також застосовує для ударів по Україні й керовані авіабомби.

Ми бачили по Харківщині пошкодження, зокрема, медичного закладу тощо. Плюс ворог використовує і ракети, такі як Х-59, про які ми часто повідомляємо в напрямку Дніпропетровської, Запорізької області,

– пояснив полковник.

Зрештою на запитання ведучих про те, чи говорить про брак засобів нападу зменшення кількості запущених "Шахедів" по Україні Ігнат сказав, що абсолютно ні про що це не говорить.

"Як може бракувати, коли вересень місяць нарахували 500, потім знову сотні кожного місяця застосовує, щоночі десятками застосовують, цієї ночі вирішили 4 застосувати, інколи бувало, що 1 - 2 застосовують, щоб перевірити нашу спроможність", – наголосив речник.

За його словами, окупанти запускають "Шахед" як розвідувальну мішень, щоб побачити як наші військові будуть реагувати на ту чи іншу загрозу.