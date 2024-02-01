У ніч проти четверга, 1 лютого, було неспокійно на Сході нашої держави. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку Дніпропетровської, Харківської та інших областей.

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Нічна атака на Україну

Вранці в командуванні Збройних Сил констатували, що ворог випустив чотири безпілотні літальні апарати. Українським системам ППО вдалось знищити два дрони російських загарбників.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено,

– пишуть у Генштабі.

Згодом в Повітряних силах уточнили, що було знищено 2 БпЛА саме в Харківській області. Крім того, небезпека вночі існувала для жителів Херсонської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей – зокрема міста Павлограда.

Зверніть увагу! Повітряна тривога на Харківщині у ніч проти 1 лютого тривала з 01:10 до 02:28. У ЗСУ інформували, що дрони окупантів змінювали напрямки руху. Скажімо, спершу вони летіли у напрямку Полтавщини, а потім переорієнтувались на Дніпро.

Росія не припиняє терор