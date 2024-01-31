Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що ворог спочатку завдав 9 артилерійських ударів по Золочівській громаді та запустив "Іскандери" по Малій Данилівці. Удари було добре чутно у Харкові.

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Деталі ворожої атаки

Близько 23:00 окупанти направили на Харків понад 7 безпілотників, переважну частину вдалося збити. Однак кілька БпЛА завдали удару насамперед по житлових будинках у Слобідському та Салтівському районах. Постраждали кілька дев'ятиповерхівок – багато вибитих вікон, асфальт встелений побитим склом.

Четверо цивільних отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Серед них – 85-річний чоловік. Близько сотні харків'ян займаються прибиранням своїх квартир. Попри те, що з самої ночі вони не спали, люди намагаються убезпечити власні помешкання.

Мені пощастило, бо я була на кухні й варила собаці їсти. А в тій кімнаті, де я сплю (було влучання – 24 Канал). Дякую своїй втомі, що в цей момент була на кухні. На балконі та в кімнаті скло винесло. Одне тішить – не зачепило акваріум, бо 110 літрів води було б занадто,

– сказала місцева жителька.

Вночі експерти вилучили з місць влучання деталі безпілотника. За даними поліції та прокуратури, удару завдали "Shahed-136", інакше кажучи – "Герань-2".

Наслідки атаки росіян на Харківщину/ Скриншот з відео

Тривають роботи з усунення наслідків ворожого удару та відбуваються перевірки в місцях влучання. У кількох багатоповерхівках відключена електрика та не працюють ліфти. Також постраждали кілька крамниць та магазинів, нежитлова будівля і медичний центр.

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