Також відомо про трьох постраждалих – на щастя, обійшлося без загиблих. Один з чоловіків отримав осколкові поранення, інший – контузію, а у третього діагностували гостру реакцію на стрес.

Дивіться також Наступ росіян на Харків: у Сухопутних силах розповіли, чи можливий такий сценарій

Наслідки атаки

Пізнього вечора 30 січня ворог вкотре атакував Харків, внаслідок чого постраждали Салтівський і Слобідський райони. Були прильоти по цивільний інфраструктурі.

Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, 2 легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 квадратних метрів,

– пишуть у ДСНС.

Повідомляється про 3 постраждалих через російський обстріл. Чоловік 85 років отримав осколкові поранення, 44-річний чоловік зазнав контузії, у ще одного чоловіка – гостра реакція на стрес.

Рятувальники та МВС поділилися кадрами з місць удару, на яких видно наслідки російського терору. Окрім вищезазначених об'єктів, також пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад.

Наслідки російського удару по Харкову 30 січня: дивіться підбірку фото

Російські атаки на міста