Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Росіяни не мають сил, щоб рухатися на Харків.

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Чи можливий наступ на Харків

Володимир Фітьо розповів, що для того, щоб наступати на Харків, росіяни мають провести низку заходів – однак це неможливо зробити непомітно для української розвідки.

Для того, щоб піти на Харків, їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає. Поголів'я російської армії, яке розташоване на північному кордоні, на Куп'янському напрямку. ми контролюємо, ми бачимо їх переміщення,

– зазначив Фітьо.

Речник наголосив, що загрози для Харкова з Півночі станом на зараз немає. Там є інженерні укріплення, прифронтові регіони контролюють Сили оборони. Ситуація під контролем, приводів для переживань для харків'ян немає.

Яка ситуація на фронті