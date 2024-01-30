Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Росіяни не мають сил, щоб рухатися на Харків.
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Чи можливий наступ на Харків
Володимир Фітьо розповів, що для того, щоб наступати на Харків, росіяни мають провести низку заходів – однак це неможливо зробити непомітно для української розвідки.
Для того, щоб піти на Харків, їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає. Поголів'я російської армії, яке розташоване на північному кордоні, на Куп'янському напрямку. ми контролюємо, ми бачимо їх переміщення,
– зазначив Фітьо.
Речник наголосив, що загрози для Харкова з Півночі станом на зараз немає. Там є інженерні укріплення, прифронтові регіони контролюють Сили оборони. Ситуація під контролем, приводів для переживань для харків'ян немає.
Яка ситуація на фронті
- Російські пропагандисти 29 січня заявили, що окупанти буцімто захопили Табаївку в Харківській області. Однак у населеному пункті тривають бої, й ЗСУ намагаються відтіснити ворога. Водночас пропаганда намагається видати це неймовірну перемогу, хоча в самому селі до 24 лютого 2022 року жило до 45 людей.
- Росіяни не полишають спроб відтіснити українські війська на лівому березі Херсонської області. Однак росіян на цьому напрямку відправляють без підтримки бронетехніки. Окупанти втрачають 70% групи, яка виходить на штурм у складі 10 – 15 осіб.
- Окупанти посилюють оборонні рубежі на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Кілька місць вже перетворилися у великі укріпрайони. На свіжих супутникових знімках можна побачити нові 20 кілометрів оборонних споруд між селами Миколаївка та Іванівка у напрямку Бердянська.