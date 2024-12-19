Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що університет було серйозно пошкоджено. Архітектори громадської організації "Платформа урбаністичного розвитку" ініціювали велику та дуже важливу роботу.

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Розбір завалів університету в Харкові

Анна Черненко зауважила, що харківський навчальний заклад є пам'яткою місцевого значення. Університету понад 150 років.

Він був збудований як освітній заклад. Місцеві жителі, волонтери та архітектори цієї громадської організації взялись за те, щоб відновити споруду,

– сказала кореспондентка.

Вона висловила вдячність всім тим, хто відгукнувся на таку ініціативу, попри непрості погодні умови. Люди ланцюжком передавали одне одному цеглу із завалів.

Університет у Харкові спочатку був пошкоджений вибуховою хвилею від прильоту, який стався неподалік. Вже потім, через пряме влучання російською зброєю, один із корпусів навчального закладу був дуже сильно зруйнований.

Попри це, архітектори оцінили наслідки й сказали, що відновити університет можна. Головне ініціатива та фінансування,

– підкреслила Анна Черненко.

Вона додала, що дуже багато людей відгукнулися та прийшло долучитись до такої доброї справи.

Нагадаємо, росіяни 15 грудня 2024 року знову завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого постраждала 48-річна жінка, її госпіталізували. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету типу "Іскандер-М".