Повітряні сили раніше попереджали про небезпеку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили Збройних Сил України та Олега Синєгубова.

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Що відомо про вибух у Харкові

Кореспонденти Суспільного повідомляють, що у Харкові пролунав вибух.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної державної адміністрації повідомив, що є вороже влучання по району Харкова. Наразі відомо, що постраждала 48-річна жінка.

За його словами, окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку. На місце виїхали профільні служби.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на півдні Харківщини та балістичну загрозу для півночі області. Також повідомлялося про ракетну небезпеку для Сумської, Харківської, Полтавської, Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, у ГУР оцінили ймовірність нової атаки Росії "Орешником". За словами розвідників, такий ризик зберігається, від Росії можна очікувати всього.