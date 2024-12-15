Воздушные силы ранее предупреждали об опасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины и Общественное.

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Что известно о взрыве в Харькове

Корреспонденты Общественного сообщают, что в Харькове прогремел взрыв.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели на юге Харьковщины и баллистической угрозе для севера области. Также сообщалось о ракетной опасности для Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.