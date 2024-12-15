Пострадавшие в результате теракта правоохранители в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

Узнайте больше Был взрыв, погиб человек, подозреваемого уже задержали: главное о теракте в Днепре 14 декабря

Что известно о пострадавших в результате теракта в Днепре

СМИ со ссылкой на СБУ пишут, что взрывное устройство было заложено под скамейкой возле здания.

Также журналисты отмечают, что состояние полицейских, пострадавших в результате взрыва, остается тяжелым. Однако есть положительная динамика.

Сейчас оба в сознании. Пострадавшим 21 и 24 года.