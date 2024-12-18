Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Ворожа атака по Харкову 18 грудня

Вранці 18 грудня російські окупанти завдали удару по Салтівському району Харкова. Для атаки ворог застосував дешевий безпілотник типу "Молнія-1".

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих,

– написав у Телеграмі Ігор Терехов.

Що відомо про БпЛА "Молнія-1"

Російський БпЛА типу "Молнія" виготовлений із фанери, пінопласту та алюмінієвих труб. Працює на китайській електроніці.

Дрон оснащений системою автопілота, але керується пілотом вручну.

БпЛА може нести 5-7 кілограмів вибухівки.

Ефективність БпЛА "Молнія" є приблизно такою ж, як у FPV-дронів, влучити може один з восьми.

Вперше про розробку і застосування такого типу безпілотників Росія повідомила влітку 2024 року.

Нагадаємо, раніше Росія атакувала Харків дроном "Молнія-1" 12 листопада. Тоді безпілотник також вибухнув у Салтівському районі Харкова. Внаслідок атаки було пошкоджено будинок, а дві жінки отримали поранення.