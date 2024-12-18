Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу города Харьков Игоря Терехова.
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Вражеская атака по Харькову 18 декабря
Утром 18 декабря российские оккупанты нанесли удар по Салтовскому району Харькова. Для атаки враг применил дешевый беспилотник типа "Молния-1".
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших,
– написал в Телеграме Игорь Терехов.
Что известно о БпЛА "Молния-1"
- Российский БпЛА типа "Молния" изготовлен из фанеры, пенопласта и алюминиевых труб. Работает на китайской электронике.
- Дрон оснащен системой автопилота, но управляется пилотом вручную.
- БпЛА может нести 5-7 килограммов взрывчатки.
- Эффективность БпЛА "Молния" является примерно такой же, как у FPV-дронов, попасть может один из восьми.
- Впервые о разработке и применении такого типа беспилотников Россия сообщила летом 2024 года.
Напомним, ранее Россия атаковала Харьков дроном "Молния-1" 12 ноября. Тогда беспилотник также взорвался в Салтовском районе Харькова. В результате атаки был поврежден дом, а две женщины получили ранения.