Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что университет был серьезно поврежден. Архитекторы общественной организации "Платформа урбанистического развития" инициировали большую и очень важную работу.
Смотрите также Россияне атаковали Харьков беспилотником "Молния": что известно
Разбор завалов университета в Харькове
Анна Черненко отметила, что харьковское учебное заведение является памятником местного значения. Университету более 150 лет.
Он был построен как образовательное учреждение. Местные жители, волонтеры и архитекторы этой общественной организации взялись за то, чтобы восстановить сооружение,
– сказала корреспондентка.
Она выразила благодарность всем тем, кто откликнулся на такую инициативу, несмотря на непростые погодные условия. Люди цепочкой передавали друг другу кирпичи из завалов.
Университет в Харькове сначала был поврежден взрывной волной от прилета, который произошел неподалеку. Уже потом, из-за прямого попадания российским оружием, один из корпусов учебного заведения был очень сильно разрушен.
Несмотря на это, архитекторы оценили последствия и сказали, что восстановить университет можно. Главное инициатива и финансирование,
– подчеркнула Анна Черненко.
Она добавила, что очень много людей откликнулись и пришло приобщиться к такому доброму делу.
Напомним, россияне 15 декабря 2024 года снова нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которого пострадала 48-летняя женщина, ее госпитализировали. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету типа "Искандер-М".