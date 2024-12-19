Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что университет был серьезно поврежден. Архитекторы общественной организации "Платформа урбанистического развития" инициировали большую и очень важную работу.

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Разбор завалов университета в Харькове

Анна Черненко отметила, что харьковское учебное заведение является памятником местного значения. Университету более 150 лет.

Он был построен как образовательное учреждение. Местные жители, волонтеры и архитекторы этой общественной организации взялись за то, чтобы восстановить сооружение,

– сказала корреспондентка.

Она выразила благодарность всем тем, кто откликнулся на такую инициативу, несмотря на непростые погодные условия. Люди цепочкой передавали друг другу кирпичи из завалов.

Университет в Харькове сначала был поврежден взрывной волной от прилета, который произошел неподалеку. Уже потом, из-за прямого попадания российским оружием, один из корпусов учебного заведения был очень сильно разрушен.

Несмотря на это, архитекторы оценили последствия и сказали, что восстановить университет можно. Главное инициатива и финансирование,

– подчеркнула Анна Черненко.

Она добавила, что очень много людей откликнулись и пришло приобщиться к такому доброму делу.

Напомним, россияне 15 декабря 2024 года снова нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которого пострадала 48-летняя женщина, ее госпитализировали. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету типа "Искандер-М".