Начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону пояснив, що заяви ворога про "взяття" якогось населеного пункту пов'язані з тим, що їм треба хоч якась перемога. Він також вкотре заявив, що окупанти не захопили Табаївку, передає 24 Канал.

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Фітьо пояснив, що чим ближчі вибори російського президента, тим активніше росіяни починають розповідати байки про якісь "перемоги".

На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення жили 45 людей, а Табаївка – це ще менший населений пункт. В інформаційному полі вони в них продаються суспільству, як взяття Берліна. Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось найнеймовірніше,

– заявив Фітьо.

Водночас він зауважив, що Табаївка розташована у низині, де болотиста місцевість. Через це контролювати населений пункт дуже важко.

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