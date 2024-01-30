Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона объяснил, что заявления врага о “взятии” какого-то населенного пункта связаны с тем, что им нужна хоть какая-то победа. Он также в очередной раз заявил, что оккупанты не захватили Табаевку., передает 24 Канал.
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Фитьо объяснил, что чем ближе выборы российского президента, тем активнее россияне начинают рассказывать басни о каких-то "победах".
К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крахмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка – это еще меньший населенный пункт. В информационном поле они у них продаются обществу как взятие Берлина. Любая победа, имеющая административное название, для них это просто нечто самое невероятное,
– заявил Фитьо.
В то же время он заметил, что Табаевка расположена в низине, где болотистая местность. Поэтому контролировать населенный пункт очень трудно.
В ВСУ опровергают российские вбросы о захвате Табаевки
- Российские пропагандисты 29 января заявили о якобы "взятии" Табаевки в Харьковской области. Однако в ВСУсопровергли такой вброс оккупантов. Фитьо подчеркнул, что в населенном пункте продолжаются позиционные бои. Фитьо также добавил, что в Табаевке такая местность, что, зайдя в деревню, оккупанты буквально превратятся в мишени в тире.
- Фитьо также добавил, что россияне не контролируют населенный пункт Табаевка. Кроме того, он сравнил это село с Крахмальным. По словам Фитьо Табаевка маленькая деревня, которая больше похожа на хутор.
- 30 января в ВСУ сообщили, что украинские защитники пытаются оттеснить оккупантов от Табаевки. Кроме того, российские военные терпят немалые потери как в личном составе, так и в технике. Фитьо подчеркнул, что в Табаевке российские захватчики не имеют успеха.