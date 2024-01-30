Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона объяснил, что заявления врага о “взятии” какого-то населенного пункта связаны с тем, что им нужна хоть какая-то победа. Он также в очередной раз заявил, что оккупанты не захватили Табаевку., передает 24 Канал.

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Фитьо объяснил, что чем ближе выборы российского президента, тем активнее россияне начинают рассказывать басни о каких-то "победах".

К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крахмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка – это еще меньший населенный пункт. В информационном поле они у них продаются обществу как взятие Берлина. Любая победа, имеющая административное название, для них это просто нечто самое невероятное,

– заявил Фитьо.

В то же время он заметил, что Табаевка расположена в низине, где болотистая местность. Поэтому контролировать населенный пункт очень трудно.

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