Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо вэфире телемарафонарассказал о ситуациивокруг Табаевки. По его словам, враг не захватил населенный пункт.

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Там продолжаются бои

Фитьо подчеркнул, что наши защитники пытаются вытеснить врага на предыдущие позиции, где он был раньше. По его словам, все заявления, которые делает враг по поводу захвата этой небольшой деревни, не соответствуют действительности.

Там продолжаются бои вчера враг там понес потери много раненых уничтожена и подведена техника. Соответственно успеха он там не добился

сказал Фитьо.

Кроме этого за минувшие сутки на Лимане Купянском направлении было отбито 11 вражеских атак.

Приоритет россиян Авдеевка