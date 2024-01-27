Так, разведка Британии посвятила свой последний обзор событий в Украине 27 января анализу продвижения российских войск и ситуации на фронте в целом.
Смотрите также ВСУ сдерживают российские войска на Авдеевском и Купянском направлениях: карта фронта 27 января
"Достижения россиян" на фронте
Аналитики отметили, что оккупанты продолжают свое наступление на нескольких направлениях.
Накануне Россия заявила о захвате села Крахмальное в Харьковской области и села Веселое вблизи Бахмута. Впрочем, разведка отмечает, что эти достижения "являются стратегически несущественными".
Так, в обзоре говорится, что довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крахмального – 45.
Это – продолжение незначительного продвижения России, в то время как Украина сосредотачивается на активной обороне,
– отметили разведчики.
Авдеевка – основная цель противника
Как и прежде, главной целью российских войск остается захват города Авдеевка Донецкой области. В Минобороны Британии отметили, что оккупанты ведут наступление по трем направлениям, чтобы окружить населенный пункт с юга, севера и востока.
"Российские войска понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике, часто вызванных боеприпасами украинских беспилотных летательных аппаратов", – добавляют аналитики.
По мнению разведки Британии, несмотря на попытку проникновения в тыл украинских позиций в Авдеевке через туннели, украинские контратаки сдерживают российские силы от дальнейшего продвижения в черте города.
Поскольку основной путь поставки в Авдеевку остается нетронутым, а украинские силы осуществляют локальные контратаки, город, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в течение ближайших недель,
– подытожили в британской разведке.
Оценка эстонской разведки о возможных атакующих действиях оккупантов
- Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо заявил, что в ближайшие недели Россия может попытаться атаковать приграничные районы Белгородской и Харьковской областей, чтобы оттянуть украинские подразделения по направлению Купянска, который находится под основным ударом российских сил.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.
- Кроме того, в эстонской разведке считают, что Кремль готовится к очередному штурму в районе Авдеевки Донецкой области. Там заметили, что "основное ударение в наступлении делается на Авдеевку, где, по сообщениям, путинские подразделения также были отмечены как таковые, проводящие разведку и разные маневры внутри города. Но это не значит, что им удалось прорваться или они препятствуют логистике украинских вооруженных сил".