Так, разведка Британии посвятила свой последний обзор событий в Украине 27 января анализу продвижения российских войск и ситуации на фронте в целом.

Смотрите также ВСУ сдерживают российские войска на Авдеевском и Купянском направлениях: карта фронта 27 января

"Достижения россиян" на фронте

Аналитики отметили, что оккупанты продолжают свое наступление на нескольких направлениях.

Накануне Россия заявила о захвате села Крахмальное в Харьковской области и села Веселое вблизи Бахмута. Впрочем, разведка отмечает, что эти достижения "являются стратегически несущественными".

Так, в обзоре говорится, что довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крахмального – 45.

Это – продолжение незначительного продвижения России, в то время как Украина сосредотачивается на активной обороне,

– отметили разведчики.

Авдеевка – основная цель противника

Как и прежде, главной целью российских войск остается захват города Авдеевка Донецкой области. В Минобороны Британии отметили, что оккупанты ведут наступление по трем направлениям, чтобы окружить населенный пункт с юга, севера и востока.

"Российские войска понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике, часто вызванных боеприпасами украинских беспилотных летательных аппаратов", – добавляют аналитики.

По мнению разведки Британии, несмотря на попытку проникновения в тыл украинских позиций в Авдеевке через туннели, украинские контратаки сдерживают российские силы от дальнейшего продвижения в черте города.

Поскольку основной путь поставки в Авдеевку остается нетронутым, а украинские силы осуществляют локальные контратаки, город, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в течение ближайших недель,

– подытожили в британской разведке.

Оценка эстонской разведки о возможных атакующих действиях оккупантов