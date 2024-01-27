Всего за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками. В этом материале 24 Канала также узнайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Какая ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Враг укрепляет границу в Белгородской области, в частности, наращивают плотность минно-взрывных заграждений.

Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта наши защитники отразили 13 атак врага возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

Лиманское направление. Украинские войска отразили 8 атак оккупантов вблизи Тернов и Торского Донецкой области.

Бахмутское направление. Вооруженные Силы отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

Силы обороны отразили атаки врага в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" информирует, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющий попыток окружить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак захватчиков неподалеку от Новобахмутовки., Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. Украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 14 атак.

Шахтерское направление. Украинские защитники отбили атаку окупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

Запорожское направление. Силы обороны отразили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.

Удары россиян