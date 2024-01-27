Всего за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками. В этом материале 24 Канала также узнайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Какая ситуация на направлениях фронта

Линия фронта на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

Силы обороны отразили атаки врага в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

Оккупанты все еще пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Удары россиян

  • Враг нанес 8 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда), Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области) и 4 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
  • Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.