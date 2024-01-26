Только за последние две недели исследователи подтвердили гибель почти 1, 3 тысячи солдат. Такие потери “вторая армия мера” понесла во время ведения войны в Украине.

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Потери окупантов зашкаливают

Указывается, что Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры. Всего с начала полномасштабного вторжения подтверждена гибель 3079 офицеров. Предварительно, 800 из них были в звании от майора и выше.

В то же время наибольшее влияние на боеспособность подразделений оказывает потеря младших офицеров. На сегодня известно о гибели 2278 военных в звании от лейтенанта до капитана.

Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать по-разному, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружеский огонь,

– отмечают российские СМИ.

Инфографика росСМИ по поводу потерь окупантов / Скриншот 24 Канала

В то же время основная нагрузка на фронте сейчас лежит на мобилизованных, добровольцах и заключенных. Вербовка последних в колониях активно продолжается в последние месяцы.

По информации исследователей, реальное количество погибших оккупантов значительно выше. Они ведут статистику только по открытым данным, к которым относят заявления чиновников, СМИ, посты родственников погибших воинов в соцсетях, а также сведения по местам захоронений.

В общей сложности по минимальным оценкам реальное количество погибших может составлять не менее 86 тысяч человек.

Потери российских окупантов в войне: последние новости