В сети высмеяли его рассказ, отметив, что в украинских защитников есть еще "дрон-отец", которого следует бояться гораздо больше.

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Россиянин пожаловался на атаки ВСУ

Во время разговора с кремлевскими СМИ оккупант описал "инновационные" технологии Вооруженных Сил Украины. Россиянин заметно нервничал и запинался.

Они (украинские военные– 24 Канал) отправляют большое крыло с ретранслятором, который ретранслирует сигнал и под ним идет стая FPV-дронов, около десяти, матка летит выше на больших высотах, в небольшом, грубо говоря, диапазоне засечения,

– возмутился российский военный.

По его словам, также проходит еще стая дронов, которые потом опускаются над позициями и начинают работать.

Оккупант пожаловался на работу ВСУ: смотрите видео

Слова захватчика не оставили равнодушными и украинцев

Украинский журналист Юрий Бутусов отреагировал на видео взволнованного россиянина.

Российский военнослужащий заметно нервничает и заикается, рассказывая о некой "Матке дронов". Очевидно, он говорит об украинской Матери драконов, которая рождает дроны прямо на лету,

– прокомментировал журналист.

Пользователи сети также высмеяли оккупанта. Они пишут, что россиянин или плохо изучил текст, или выдал бред под влиянием наркотических веществ.

Украинцы высмеяли российского оккупанта / Скриншот 24 Канала

Российские захватчики не в первый раз жалуются своему руководству