У мережі висміяли його розповідь, зазначивши, що українські захисники мають ще "дрона-батька", якого варто боятися набагато більше.

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Росіянин поскаржився на атаки ЗСУ

Під час розмови з кремлівським ЗМІ окупант описав "інноваційні" технології Збройних Сил України. Водночас росіянин помітно нервував та запинався.

Вони (українські військові – 24 Канал) відправляють велике крило з ретранслятором, який ретранслює сигнал і під ним іде зграя FPV-дронів, близько десяти, матка летить вище на великих висотах, у невеликому, грубо кажучи, діапазоні засічення,

– обурився російський військовий.

За його словами, також проходить ще зграя дронів, які потім опускаються над позиціями й починають працювати.

Окупант поскаржився на роботу ЗСУ: дивіться відео

Слова загарбника не залишили байдужими й українців

Український журналіст Юрій Бутусов відреагував на відео схвильованого росіянина.

Російський військовослужбовець помітно нервує і заїкається, розповідаючи про якусь "Матку дронів". Очевидно, він говорить про українську Матір драконів, яка породжує дрони просто на льоту,

– прокоментував журналіст.

Користувачі мережі також висміяли окупанта. Вони пишуть, що росіянин або погано вивчив текст, або видав маячню під впливом наркотичних речовин.

Українці висміяли російського окупанта / Скриншот 24 Каналу

Російські загарбники не вперше скаржаться своєму керівництву