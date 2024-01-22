Раніше екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що на лівому березі Дніпра у Херсонській області спроби росіян витіснити українські сили зазнають невдач та коштують ворогові величезних втрат. Водночас як для ЗСУ, так і для окупантів цей напрямок є критично важливим.

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Загарбники звернулися до міноборони Росії

Днями окупанти опублікували відео щодо невтішної ситуації, яка склалася для російської армії у Кринках Херсонської області. Росіяни поскаржилися та розкритикували своє керівництво.

Просимо міністра оборони Сергія Шойгу розібратися з тим свавіллям, що відбувається у населеному пункті Кринки стосовно нас. Ми перебуваємо тут із 2 серпня 2023 року. Зараз 20 січня 2024 року. За ці мало не сім місяців не було жодного вихідного, жодної ротації. З 2 серпня ми перебуваємо під постійним артобстрілом з усіх калібрів. У небі купа ворожих дронів,

– скаржаться росіяни.

Російське командування відмовляється визнавати свій провал на цьому напрямку. Тому, справи в окупантів, які там перебувають, дуже погані. За їхніми словами, велика кількість їхніх "братів по зброї" залишили населений пункт Кринки або пораненими, або мертвими. Зокрема, значна частина помирає ще під час евакуації по дорозі додому.

Росіяни скаржаться, що моральна втома військ під Кринками "зростає з кожним днем".

Генератори купуються нами за свої гроші. Продукти та бензин привозять у мінімальному обсязі. Через це доводиться йти в магазин, який розташований за 7,5 кілометрів від нашого місця дислокації. Дорога в магазин пристріляна. І деякі з нас помирають дорогою до магазину,

– скиглять окупанти.

Вони також бідкаються, що російське командування не проводить ротацію людей, не відпускає їх у "заслужені" відпустки, не забезпечує загарбників зимовим спорядженням.

Окупанти поскаржилися Шойгу: дивіться відео

Ситуація у Херсонській області: коротко