Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зазначивши, що ворог не припиняє штурми протягом останніх кількох діб. Так, за минулу добу окупанти намагалися атакувати шість разів, а раніше фіксувалося 8 – 9 штурмів.

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Втрачають безповоротно

Противник намагається тримати в напруженні українські сили, проте це залежить від того, скільки так званих "ентузіастів" вони наберуть на ці "піші прогулянки".

Росіяни також економлять бронетехніку, не дають можливості штурмовим групам мати таке прикриття, тому що втрачають її безповоротно.

На сьогодні вилаштувався ланцюжок вздовж Олешківської траси, куди техніка приїжджає і залишається пам'ятником,

– наголосила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Тому штурми росіян 10 – 15 особами продовжують зазнавати втрат до 70% вбитими, зокрема з санітарними втратами.

Зверніть увагу! Росіяни також готуються до оборони території, яка розташована за Кринками, зокрема трасу М14. За даними ISW, окупанти уздовж траси вирили траншею, довжиною 500 метрів та побудували оборонні позиції.

Підступно запускають КАБи

"З нашого боку ситуація на цій ділянці фронту є нелегкою: в таких бойових та погодних, умовах, під постійним тиском ворога втримувати позиції вкрай важко", – підкреслила вона..

До того ж окупанти час від часу вдаються до використання тактичної авіації, вишукуючи нові напрямки пускових рубежів. Вони намагаються запускати КАБи підступно та обережно, щоб одразу не потрапити під ураження.

"Протягом минулої доби було зафіксовано зокрема удари по правому берегу. Там ворог намагається зруйнувати все, що може сприяти нормальній логістиці наших військ на лівий берег", – наголосила Наталія Гуменюк.

Ситуація на лівому березі Херсонської області