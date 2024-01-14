Начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що окупанти намагаються вибити українських воїнів з позицій у Кринках. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію у Кринках

Гуменюк повідомила, що українські воїни продовжують бойову роботу в Кринках. Наші захисники закріплюються і розширюють плацдарм.

Однак російські загарбники намагаються вибивати наші підрозділи.

Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон,

– зазначила начальниця пресцентру сил оборони півдня України.

Вона додала, що там сконцентровано приблизно 10 тисяч росіян.

Важливо! Місцеве населення закликають виїхати з зони, де йдуть інтенсивні бойові дії.

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