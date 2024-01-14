Начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що окупанти намагаються вибити українських воїнів з позицій у Кринках. Про це пише 24 Канал.
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Що відомо про ситуацію у Кринках
Гуменюк повідомила, що українські воїни продовжують бойову роботу в Кринках. Наші захисники закріплюються і розширюють плацдарм.
Однак російські загарбники намагаються вибивати наші підрозділи.
Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон,
– зазначила начальниця пресцентру сил оборони півдня України.
Вона додала, що там сконцентровано приблизно 10 тисяч росіян.
Яка ситуація у Херсонській області
- За добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Також ворог завдав авіаційних ударів по 3 населених пунктах.
- Також сьогодні вночі окупанти завдали ударів КАБами по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство: два ангари та тік. На щастя, потерпілих немає. Однак внаслідок обстрілів були перебої з електропостачанням, енергетики вже відновили світло.
- Також 13 січня після масованого обстрілу України окупанти обстріляли КАБами село Веселе Харківського району. Пошкоджено приватний будинок. Минулося без потерпілих.