Російська армія не припиняє атакувати Україну. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення.

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Наші захисники відбивають атаки

Ситуація біля Синьківки: дивіться карту

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіть карту

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться карту

Ворог хоче оточити Авдіївку: дивіться карту

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту

Наші захисники працюють по росіянах

  • Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.