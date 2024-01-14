Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіть карту
Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться карту
Ворог хоче оточити Авдіївку: дивіться карту
Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту
Наші захисники працюють по росіянах
Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.