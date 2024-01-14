Российская армия не перестает атаковать Украину. За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение.

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Наши защитники отбивают атаки

Ситуация возле Синьковки: смотрите карту

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите карту

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите карту

Враг хочет окружить Авдеевку: смотрите карту

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту

Наши защитники работают по россиянам

  • Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.
  • Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.