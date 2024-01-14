Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, что оккупанты пытаются выбить украинских воинов с позиций в Крынках. Об этом пишет 24 Канал.
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Что известно о ситуации в Крынках
Гуменюк сообщила, что украинские воины продолжают боевую работу в Крынках. Наши защитники закрепляются и расширяют плацдарм.
Однако российские захватчики пытаются выбивать наши подразделения.
Там продолжается боевая работа по закреплению и расширению плацдарма, а враг пытается выбивать наши подразделения. Там фактически уже нет ни одного уцелевшего дома, работают артсредства одной и другой стороны. Кроме того, враг очень мощно бомбил этот регион,
– отметила начальница пресс-центра сил обороны юга Украины.
Она добавила, что там сконцентрировано около 10 тысяч россиян.
Какая ситуация в Херсонской области
- За сутки артиллерийских и минометных ударов врага получили более 15 населенных пунктов Харьковщины. Также враг нанес авиационные удары по 3 населенным пунктам.
- Также сегодня ночью оккупанты нанесли удары КАБами по городу Волчанск Чугуевского района. Повреждены предприятия: два ангара и ток. К счастью, потерпевших нет. Однако в результате обстрелов были перебои с электроснабжением, энергетики уже возобновили свет.
- Также 13 января после массированного обстрела Украины оккупанты обстреляли КАБами село Веселое Харьковского района. Поврежден частный дом. Прошло без пострадавших.