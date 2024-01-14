Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, что оккупанты пытаются выбить украинских воинов с позиций в Крынках. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о ситуации в Крынках

Гуменюк сообщила, что украинские воины продолжают боевую работу в Крынках. Наши защитники закрепляются и расширяют плацдарм.

Однако российские захватчики пытаются выбивать наши подразделения.

Там продолжается боевая работа по закреплению и расширению плацдарма, а враг пытается выбивать наши подразделения. Там фактически уже нет ни одного уцелевшего дома, работают артсредства одной и другой стороны. Кроме того, враг очень мощно бомбил этот регион,

– отметила начальница пресс-центра сил обороны юга Украины.

Она добавила, что там сконцентрировано около 10 тысяч россиян.

Важно! Местное население призывают уехать из зоны, где идут интенсивные боевые действия.

Какая ситуация в Херсонской области