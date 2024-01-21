Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів 24 Каналу, що поразки росіян на цій ділянці фронту сталися завдяки високому професіоналізму наших оборонців. Водночас як для ЗСУ, так і для окупантів цей напрямок є критично важливим.

До теми Як бої у Кринках стали унікальними в історії світових воєн

Росіяни нервують

Про це казав Владімір Путін ще у грудні 2023 року під час своєї річної підсумкової пресконференції. Він протягом виступу декілька разів згадав про Кринки.

В селі Кринки є усього чотири вулиці та кілька провулочків між ними, а також немає жодної хати вище двох поверхів. І їхній "государ", суто по Фрейду, під час "великої геополітичної промови" весь час згадував про Кринки. Це було не випадково,

– зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Російські "воєнкори" називають зіткнення на лівобережній Херсонщині "боями на Херсонсько-Кримському напрямку". Дійсно, відстань від українських передових позицій там і до Перекопу – приблизно 60 кілометрів.

"Росіяни через це, м'яко кажучи, нервують. Це для них страшна загроза, і вони розуміють, якщо не зачистять цей плацдарм, поки холодно, тоді весною вони нас не зможуть стримати. ЗСУ може здійснити той план, який було зірвано у 2023 році росіянами, коли вони підірвали Каховську ГЕС", – пояснив Дикий.

Важливо! Російська влада не визнає, що на Херсонщині окупаційна армія зазнає великих втрат. Так, Владімір Путін в середині грудня 2023 року сказав, що серед російських солдатів в районы Кринок є лише "санітарні втрати".

Поклали дивізію

Окупанти розуміють, що за теплої погоди вони імовірно не зможуть стримати українські сили. Тому в них залишається шанс за зиму витіснити наших захисників з лівого берега. Саме тому вони й зазнають таких великих втрат, адже як тільки "наскребуть" якусь кількість особового складу, одразу її кидають на найбільш болючий для них напрямок,

Водночас росіянам все складніше шукати боєздатні з'єднання. Одну повітряно-десантну дивізію вони вже кинули в Кринки і вона там вся й залишилась. Зараз ворог робить таку собі "збірну солянку" з бійців з різних частин, знову кидає на Кринки, де їх зустрічають українські морпіхи. Те, що вони там творять, колись буде вивчатися в підручниках,

– зауважив Євген Дикий.

Також велику роль відіграє наша артилерія, яка з правого берега обстрілює окупантів. Вона прикриває наші позиції та створює надійну "парасольку", яку росіяни не можуть прорвати.

Що відбувається на лівому березі Херсонщини