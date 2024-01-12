Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

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Британські розвідники зазначили, що українські сили, які діють на лівому березі річки Дніпро, активно використовують безпілотні літальні апарати (FPV-дрони), оснащені боєприпасами для ударів по об'єктах росіян.

"FPV-дрони використовуються спільно з артилерією для ураження транспортних засобів російських Збройних сил", – зазначають аналітики.

За оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.

Британські експерти пов'язують це з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини