Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что поражение россиян на этом участке фронта произошло благодаря высокому профессионализму наших защитников. В то же время как для ВСУ, так и для оккупантов это направление является критически важным.
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Россияне нервничают
Об этом говорил Владимир Путин еще в декабре 2023 года во время своей годовой итоговой пресс-конференции. Он на протяжении выступления несколько раз упомянул Крынки.
В селе Крынки есть всего четыре улицы и несколько переулков между ними, а также нет ни одного дома выше двух этажей. И их "государь", точно по Фрейду, во время "великой геополитической речи" все время упоминал о Крынках. Это было не случайно,
– отметил экс-командир роты батальона "Айдар".
Российские "военкоры" называют столкновения на левобережье Херсонской области "боями на Херсонско-Крымском направлении". Действительно, расстояние от украинских передовых позиций там до Перекопа – примерно 60 километров.
"Россияне из-за этого, мягко говоря, нервничают. Это для них страшная угроза, и они понимают, если не зачистят этот плацдарм, пока холодно, тогда весной они нас не смогут сдержать. ВСУ может осуществить тот план, который был сорван в 2023 году русскими, когда они взорвали Каховская ГЭС ", – объяснил Дикий.
Положили дивизию
Оккупанты понимают, что в теплую погоду они вероятно не смогут сдержать украинские силы. Поэтому у них остается шанс за зиму вытеснить наших защитников с левого берега. Именно поэтому они и терпят такие большие потери, ведь как только "наскребут" какое-то количество личного состава, сразу его бросают на наиболее болезненное для них направление,
В то же время, россиянам все сложнее искать боеспособные соединения. Одну воздушно-десантную дивизию они уже бросили в Крынки и она там вся осталась. Сейчас враг делает некую "сборную солянку" из бойцов из разных частей, снова бросает на Крынки, где их встречают украинские морпехи. То, что они там творят, когда-нибудь будет изучаться в учебниках,
– заметил Евгений Дикий.
Также большую роль играет наша артиллерия, которая с правого берега обстреливает оккупантов. Она прикрывает наши позиции и создает надежный "зонтик", который россияне не могут прорвать.
Что происходит на левом берегу Херсонской области
- В британской разведке отметили, что российским войскам не удается выбить украинские силы из плацдарма в Крынках. Это происходит из-за "слабой подготовки и координации действий" оккупантов. Однако россияне продолжат наступать на Крынки в ближайшее время, хотя и имеют потери в личном составе.
- Также в Крынках ВСУ активно ликвидирует российскую технику и вооружение. Для этого наши защитники используют FPV-дроны совместно с артиллерией. Как отметил, российский военный блоггер, 90% военной техники оккупантов в районе Крынок было разбито.
- В то же время начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что для оккупантов принципиально важно выбить наши силы из левобережья Херсонской области, ведь в марте должны пройти президентские выборы в России и Путину нужно показать к этому времени хоть какой-то результат.