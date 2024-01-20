В Министерстве обороны Великобритании отметили, что Украина сохраняет присутствие на левом берегу Днепра и продолжает отражать российские атаки, несмотря на проблемы с логистикой.

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Проблема оккупантов

В сообщении британской разведки говорится, что сейчас Вооруженные Силы Украины на левобережье Херсонской области предстали перед логистическими трудностями, но все еще сохраняют там свое присутствие.

В разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 20 января сообщили, что российская группировка "Днепр" потерпела неудачу во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в балансе сил в этом районе.

По всей вероятности, слабая подготовка и координация действий российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности,

– отметили в разведке Британии.

По мнению разведчиков, вынудить Украину отвести свои силы с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной задачей для России.

"Вполне вероятно, что Россия продолжит атаки в районе Крынки в ближайшие недели, несмотря на растущие потери в личном составе", – говорится в сообщении.

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