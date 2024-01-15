Для этих целей в основном применяются подразделения 26-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии и 810-й ОБр МП, которую никак не могут уничтожить. Они возведены в три тактические группы, действующие с флангов Казачьи Лагеря – Крынки, Корсунка – Крынки и фронтально с трассы 2206 через лесной массив.

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Россияне готовятся к интенсивному штурму

При этом группа войск "Днепр" сейчас имеет ресурс около 72,5 тысячи личного состава, комплектация которого это:

танки – около 400 единиц;

ББМ – около 1 тысячи;

ствольная артиллерия – около 530 единиц;

РСЗО – менее 100.

В последние дни отмечается с одной стороны незначительное уменьшение общей численности группы войск "Днепр" по личному составу, а с другой – явный прирост по ББМ. С 20-х чисел декабря 2023 года прибавилось по меньшей мере 50 ББМ с учетом регулярных, ежедневных потерь.

Это наращивание намекает на подготовку более интенсивных штурмовых действий в ближайшей перспективе с применением соответствующей составляющей.

Кроме того, между селом Пойма и Песчановка появилось 3 ТВ 17-го ТП. Ранее 17-й танковый полк фиксировали в районе Новой Маячки.

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Не безосновательно предположение, что командование оккупантов вынашивает планы вытеснения Сил обороны Украины из Крынок до старта так называемых выборов президента России. Оккупанты хотят, чтобы плацдарм на левом берегу Херсонской области не портил общую, эфемерную картину эпического наступления "по плану".

Если же это не удастся сделать до марта, то не удивлюсь, если генерал Михаил Теплинский внезапно упакует чемоданы и отправится в командировку в Сирию.

Кроме того, усиление участка между Поймой и Песчановкой подразделениями 17-го танкового полка недвусмысленно намекает на некоторые опасения командования группы войск "Днепр" относительно этого участка, нависающего над развилкой 2206 и Е-97.

Крынки – новая фаза войны

Не менее недвусмысленно выглядит то, что в декабре отправили к западу от Олешек подразделения 24-й МСП 70-й МСД, а в район Подлесного – подразделения 127-й ОРБр для усиления 404-й МСП терморегулирующих вентилей территориальных войск противника. Видимо отборные ТрВшники не справляются там с чем-то, или кем-то, но кто знает, с чем или кем именно. А потому им и подсыпали батальон разведосов.

Также к вопросу о целесообразности плацдарма Крынок.

Крынки – это уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, когда небольшая группа удерживает плацдарм в противодействии силам, в 200 раз превышающим ее по численности. При этом не имея тяжелой техники и действуя на плацдарме исключительно пехотной составляющей, хотя и под прикрытием артиллерии и дронов.

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Крынки – это пример новой фазы войны: меньшими силами наносить максимально возможный вред противнику и истощать его. Потери оккупантов в районе Кринок, особенно в механизированной составляющей, просто несравнимы с потерями Сил обороны Украины.

За время содержания плацдарма верифицировано уничтожение более сотни единиц российской техники. Трасса 2206 превратилась в кладбище для вражеского войска. Ряд подразделений 328-го десантно-штурмового полка 104-й десантно-штурмовой дивизии были отведены для восстановления боеспособности, что сейчас для россиян есть очень большой редкостью.

Выводы? 300 спартанцев нервно курят в сторонке, при упоминании о Крынках.