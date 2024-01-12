Главное – расскажу об особом виде агрессии – тотальной войне, принципы которой разрабатывались еще в нацистской Германии, а воплощает сейчас московское государство. Но сравню с конвенционной войной, которую мы ведем в ответ. Потому что понимание планов и будущих методов врага – ключ к победе, без которого эту войну придется тянуть безгранично дорогой ценой украинских жизней.

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Признаки начала войны были задолго до 2022 года

В Кремле окончательно было принято решение о захвате Киева и всей Украины. Как вам такая формулировка? Даже сейчас звучит тревожно. И эти слова в примерно похожем изложении я услышал в течение двух недель в конце лета 2020 из нескольких источников. Один из них – дипломатический канал со старых связей. К уточнению, почему именно сейчас? Ответ был какой-то дикий и банальный одновременно: неоправданные ожидания по поводу Банковой и поведения украинцев. И самое тревожное – больше на контакт эти источники не вышли.

Что можно сделать с этой информацией? Поднимать шумиху? Но у меня не было документальных подтверждений и сроков. Хотя расширение агрессии – логический шаг на фоне болота минских соглашений, что в нем увязла гибридная война россиян, потому что своих стратегических целей за 6 лет они не достигли. С другой стороны, это могла быть хитрая ИПСО и стать рычагом для ее продвижения – все равно, что подыгрывать на руку врагу. С третьей стороны вполне логично предположить, если эту новость из нескольких источников получил простой журналист, то разведка страны должна была точно о ней знать. С четвертой стороны – мог быть банальный вброс для уяснения каналов связей, своеобразная пробивка. Оставалось наблюдать, изучать и анализировать.

Тогда о тревожном известии я рассказал нескольким своим надежным друзьям, обладающим нетривиальными умственными способностями, чтобы смоделировать возможное развитие событий. Во всех реакция была одинаковой: ну ок, полномасштабное вторжение произошло, а дальше что?

Удержать территорию Украины, даже при разгроме армии, было бы невозможно из-за внутреннего сопротивления и партизанской войны и непременной военной, материально-технической, экономической и дипломатической поддержки стран-союзников. А то, что абсолютное большинство украинцев не захотят жить под контролем московских оккупантов – факт, который не сможет опровергнуть даже самая продажная социология и пропаганда.

После тревожной новости о полномасштабном вторжении возникло относительное затишье. Почему говорю относительное – потому что с середины и до конца сентября 2020 года в Беларуси состоялись небольшие военные учения "Славянское братство". Европейские военные охарактеризовали их как наступательные, поскольку были вовлечены десантно-штурмовые войска с бронетехникой.

А вот с весны 2021 года начался масштабный переброс российской военной техники в границы с Украиной. Тогдашний главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак в своем докладе от 30 марта под куполом Верховной Рады сообщал: "В последнее время из разных регионов России под видом учений и общей подготовки к учениям "Запад-2021" вооруженные силы России осуществляют постепенное наращивание войск вблизи границ Украины на севере, востоке и на юге. А именно в Брянской, Воронежской областях и Крыму".

Но признаков подготовки для вторжения не видели? В военной литературе я встречал, что началом агрессии уже может считаться концентрация войск вблизи границы. В течение года зарубежные и украинские медиа и корреспонденты в соцсетях публиковали многочисленные свидетельства о формировании воинских частей, наполнении их резервистами и перемещении тяжелого вооружения России. Хотя это сопровождалось легендами об учебе, однако после их проведения оружие не отводилось.

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Было мнение, что вторжение не планируется, потому что нет мобилизации населения. Однако в августе 2021 года в российских СМИ опубликовали информацию о создании Боевого Армейского Резервного Состава (сокращенно БАРС) в 50 тысяч военных. Цитирую начало статьи: "Военкоматы и организационно-мобилизационные управления военных округов и Северного флота начали массовое комплектование мобилизационного человеческого резерва силовых структур".

Тогда командующий российским южным военным округом полковник Запатоцкий рассказал журналистам, что до последнего времени резерв по округу составлял 400 человек, а к концу месяца должен увеличиться до 38 тысяч – вырасти практически в сто раз. В той же статье указывалось, что такие темпы соответствуют условиям Второй мировой войны. А еще это огромные финансовые затраты.

Как Россия годами готовилась к полномасштабной войне

Несложный анализ материалов русских СМИ позволяет выявить последовательную цепь событий. С момента оккупации Крыма и до полномасштабного вторжения министерство обороны Московии обустраивало новые военные базы и городки в непосредственной близости от границы с Украиной. Приведу только часть из них, чтобы понять масштаб и географию.

1. Богучар в Воронежской области – начало строительства в 2016 году для дислокации 1-й отдельной танковой бригады. 45 километров до Луганской области

Где расположен Богучар / карта

2. Валуйки в Белгородской области – авиабаза и база военной техники, 2016 год. 25 километров до Харьковщины.



Авиабаза в Валуйках / Фото informnapalm

3. Клинцы в Брянской области, реконструированный военный городок и база мотострелкового полка, 2017 год. 45 километров до Черниговской области.

Где расположен военный городок / карта

4. Ельня в Смоленской области. Там восстановлен военный городок и обустроена большая база 144 мотострелковой дивизии, 2018 год. 245 километро от Черниговщины, 100 километро от границы Беларуси.

Военный городок в Ельне / карта

5. Ростов-на-Дону – городок для воинской части 150-й мотострелковой дивизии, 2019 год. Хотя Ростов фактически превращен в огромную военную базу и постоянно усиливается.

Такая же история с Крымом – там можно вспомнить о построенной Раевской базе между Анапой и Новороссийском для десантных войск в 2014 году. Да и понятно немало других обустроенных баз. Крым превращен в единую территорию военного назначения.

Добавьте к этому накачанную до краев техникой, авиацией и личным составом Беларусь с демонстративными заявлениями Лукашенко, что Минск никогда не допустит, чтобы московский сапог перешагнул границу Украины с территории Беларуси. Эти заявления вероломный бацька делал даже тогда, когда его не спрашивали, что просто автоматически вызвало недоверие.

Россия выбрала лучший для себя сценарий – нападение со всех сторон

В начале ноября 2021 года, после сводной оценки действий московских войск, их командования и кремлевской дипломатии – я пришел к выводу о неотвратимом полномасштабном наступлении на территорию Украины. Наскоро нарисовал схему вторжения. Она иллюстрировала два этапа действий русской армии:

первый – одновременное нападение с севера, востока и юга и вторжение контингента с территории непризнанного Приднестровья. В случае успеха на территории Украины кремлевские оккупанты получали окно возможностей для второго этапа;

второй – противодействие сухопутному коридору в Калининградскую область, отделение стран Балтии от ЕС с последующим захватом Литвы, Латвии и Эстонии.

Этот вариант развития агрессии я попросил прокомментировать около десятка своих знакомых военных и экспертов. Нет смысла называть их фамилии, поскольку в тот момент даже от пресс-службы президента звучали заявления, что на границе нет увеличения группировок врага (заявление Сергея Никифорова от 7 ноября 2021 года). А секретарь СНБО Олексей Данилов накануне вообще назвал "сознательной дезинформацией" сообщение о накоплении Россией войск на границе.

Но все как один высказали мнение, что такое развитие событий с вторжением со всех мест скопления невозможно. Также мне задавали встречный вопрос – из чего я сделал предположение о таком масштабе нападения?

Мои выводы основывались на очевидности. Исходя из количества войск и техники на границе – одновременное нападение со всех сторон было наихудшим сценарием для Украины, а затем – лучшим для врага.

По правде сказать сначала я сомневался во вторжении с территории Крыма. Поскольку защитить узкие переходы с полуострова, заменить, взять под огневой контроль было элементарно малыми силами. Аналогично и русские военные малыми силами могут удерживать оккупированный Крым от наземной операции.

Тогда возникает вопрос: зачем образована столь мощная боевая группировка на полуострове, если для перемещения им придется пользоваться либо кораблями, что будет медленно и малыми группами, либо делать огромный крюк через Крымский мост и Краснодарский край – а это очень долго и заметно? Так что они уверены, что смогут провести целую армию через Чонгар и Армянск.

Убежден, что все это отлично понимали и наши военные, и те, кто планировал стратегическую защиту. Однако ее реализация вызывает удивление. Сейчас, конечно, не к претензиям, разбираться будем после победы над оккупантом. Возможно, выясним, кто был настолько убедителен, заставив поверить лучших менеджеров страны, что Московия не совершит нападение.

Электромагнитное оружие и его угроза

Но просто для сравнения приведу пример реализации стратегической защиты в союзных нам США. В начале того же ноября 2021 года попался на глаза доклад Комиссии по оценке угрозы для США от атаки электромагнитным импульсом. Сделал ее доктор Peter V. Pry в 2017 году, предоставив электромагнитное оружие как один из инструментов новейшей войны наравне с саботажами и кибератаками. В докладе говорилось, что технологии владеют и развивают Россия, Китай и Иран. Это называют оружием шестого поколения для неконтактной войны.

Мощный электромагнитный импульс генерируется при ядерном взрыве (рассматривается подрыв на высотах от 30 до 400 километров), а также при подрыве так называемых ЭМ-бомб, которые имеют меньший радиус действия, не несут радиоактивной угрозы и подходят для точечных ударов в масштабах небольшого города.

Следствием атаки с ЭМ-оружием становится так называемый блекаут, поскольку сверхмощный импульс способен уничтожить электрические сети и электронику.

Украина уже переживала блекауты. Так вот к ним добавьте, что перестали работать ноутбуки и смартфоны, воды нет, базы данных банков, скорее всего, уничтожены. Все, что потребляет электричество и достаточно технологично – превратилось в металлолом и не работает даже от резервного питания. Работают разве что молотки, отвертки, лопаты, велосипеды, старейший транспорт и ламповые телевизоры, у кого еще остались, но ничего не показывают. То есть все отброшены на столетие назад.

Интересно Зимнее наступление России провалилось

На основании отчета доктора Питера Прая и дополнительного анализа спецслужб в конце марта 2019 года президент Дональд Трамп подписал приказ 13865 о защите страны от электромагнитных импульсов.

В августе 2020 года Департамент внутренней безопасности отчитался, что защита критической и чувствительной инфраструктуры в стране завершена и анонсировала переход к мерам по защите частного сектора как наименее чувствительного.

Замечу один момент: главная угроза использования электромагнитного оружия против США, по мнению доктора Прая, идет от России. Это 2017 год.

А помните пару месяцев назад московская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила "поставить ультиматум" Западу взорвав высоко в небе над Сибирью термоядерную бомбу? Вроде бы к такому мнению ее натолкнул знакомый инженер-электроник. Так речь шла именно об использовании электромагнитного оружия. Убежден, что в США кто-то ответственен за исполнение приказа 13865 только ехидно улыбнулся. Так это не США находятся в состоянии горячей войны с Московией.

Что касается Украины, то я просто надеюсь, что у нас защищена хотя бы часть критической инфраструктуры.

7 признаков, свидетельствовавших, что надвигается война

Хочу завершить свой список признаков неотвратимости нападения, событиями, которые происходили уже в январе 2022 года. В тот период наши союзники начали разведку в невиданных ранее масштабах. В первую очередь с помощью авиации. В украинском небе и над Черным морем кружили беспилотные Global Hawk, способные собирать информацию на сотни километров вглубь позиций противника. А также большие и малые пилотируемые самолеты начинены самой современной разведывательной электроникой, способной перехватывать разговоры даже по рациям, анализировать изображения в разных спектрах, фиксировать различные излучения в самом широком диапазоне.

Такие разведывательные операции стоят дорого и для их проведения, тем более в интересах страны, не являющейся членом НАТО, должны быть по двум причинам.

Позволю себе некоторую фривольность и сравню полномасштабную русскую агрессию с болезнью. Возбудитель нам точно известен? В медицинском лексиконе есть термин "продромальный период" – это обычно довольно короткое время, когда болезнь еще не наступила, однако появляются неспецифические симптомы, которые могут указать, что организм уже болен, и очень скоро мы увидим все проявления. Медики используют его для того чтобы ослабить токсический эффект или заранее начать терапию и ввести организм в состояние борьбы.

В случае с войной, таким обязательным симптомом является накопление препаратов крови. В статье журналиста Reuters Фила Стюарта от 29 января 2022 года было анонимно изложено заявление официальных лиц США о перемещении и накоплении препаратов крови вблизи границы с Украиной.

Почему препаратам крови отводится столь важная роль в наблюдении? Дело в том, что это дорогостоящая медицинская продукция с коротким сроком хранения. Они скапливаются в случае, когда ожидается большое количество раненых. Во время учений такой потребности нет только при ведении масштабных боевых действий. Поэтому накопление препаратов крови считается началом обратного отсчета, когда до вторжения остаются считанные недели и страна-агрессор всячески пытается держать этот процесс в секрете.

Также в статье говорится, что по запросу журналистов заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла эту новость, сказав: "Информация не соответствует действительности. Такие новости являются элементом информационно-психологической войны. Цель такой информации – посеять панику и страх в нашем обществе".

Теперь кратко напомню список признаков:

скопление войск и техники на границе – раз;

чему предшествовало строительство новых крупных военных баз у украинской границы на расстоянии, которое даже бронетехника могла преодолеть меньше, чем через час – два;

на это все Московия потратила колоссальные средства – три;

на фоне блокады морских путей – четыре;

развертывание мобильных госпиталей вблизи границы – пять;

беспрецедентный по активности уровень авиаразведки США и Британии и открытые предупреждения о вторжении – шесть;

перемещение к границе большого количества препаратов крови – семь.

Семь веских признаков подготовки полномасштабного вторжения на начало февраля 2022 года. Лично меня они убедили.

Война, которую невозможно завершить переговорами

Россия и Украина сошлись в двух разных войнах. Я не имею в виду, что Москва нападает, а Киев обороняется. С этой точки зрения, мы просто в состоянии войны. Украина ведет конвенционную войну, цель которой изгнать оккупанта и вернуть свои территории. Это определяет методы и допустимые инструменты, которые мы можем использовать для достижения целей. В то же время Путин начал против Украины тотальную войну.

В целом концепция тотальной войны разработана немецкими военными теоретиками в начале ХХ века, частично опирающимися на рассвет франко-прусской войны. Там подавалось такое: "Современная война – это не война армий, а война наций. Следовательно, для одержания победы необходима, с одной стороны, мобилизация всех ресурсов своей нации, с другой – всестороннее влияние на враждебную нацию, включая такие методы, как пропаганда, террор, осуществляемый разными способами – массовые убийства военнопленных и мирного населения, уничтожение жилья, запасов продовольствия, голодная осада городов и т.д., с целью сломать ее волю и добиться, чтобы она – нация – потребовала от своего правительства прекращения сопротивления".

У вас есть чувство дежавю? Тотальная война, кроме тотальной мобилизации, опирается на тотальный контроль через силовые структуры и пропаганду. Этот процесс мы уже десятый год наблюдаем в Московие. Следовательно, теорию, которая создавалась в Германии, которая стояла на пороге гитлеровского нацизма, путинское государство воплощает на практике на нашей земле.

Это означает, что такую войну невозможно завершить переговорами, которые нам предлагают принять некоторые зарубежные политики.

Исторически на переговорах заканчивались обычные войны. Когда страна капитулировала, выполняла ограниченные требования победившей стороны и сохраняла свою государственность. Даже война во Вьетнаме не была тотальной, поскольку Штаты не преследовали цель создать еще один штат-анклав в Азии.

В Украине Московия развязала тотальную войну, опирающуюся на трехсотлетние корни попыток поработить народ, уничтожив его идентичность, и захватить его территории.

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В методах ведения тотальной войны нет ограничений, используется все имеющееся оружие от винтовок до средств массового уничтожения и любых инструментов, способных повлиять на максимально разрушительный эффект. Именно поэтому я выражал надежду о готовности нашей критической инфраструктуры выдержать влияние самого мощного оружия, известного человечеству.

Сколько еще нужно ликвидировать личного состава и какое разрушение нужно совершить на территории агрессора, чтобы он отказался от своей неспровоцированной агрессии?

Генерал Валерий Залужный – командующий, чье имя уже навсегда останется на страницах мировой истории – в своих недавних комментариях говорил, что потери подобные тем, которые нанесла украинская армия московскому войску, должны остановить любую современную страну. Однако в случае с российской агрессией это не сработало. Мое глубокое убеждение не сработало именно потому, что мы воюем обычную войну. А Путин – тотальную, и в ней опция "допустимые потери" не имеет верхнего предела.

Среди статей военных аналитиков я наталкивался на мысль, что Путин готов положить в землю 2% населения Московии – это два з половиной миллиона человек. То есть с точки зрения его тотальной войны – ВСУ, уничтожив почти 400 тысяч российских окупантов, еще в начале пути. Допустимость таких потерь совпадает с объемом оперативного резерва России, по подсчетам лондонского Международного института стратегических исследований сейчас составляет около 2 миллионов человек.

Вывод, надеюсь, каждый сделает свой. Я же предлагаю просто изменить свое отношение к войне, тотальной войне, которую против нас развязал кремлевский безумец. Мне дико думать, какие границы мы должны пересечь, чтобы остановить врага. Надеюсь, что найдется способ малого влияния по ключевым аспектам, от которого кремлевское бронепоезд сойдет с рельсов и улетит под откос.

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