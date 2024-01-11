Как Путин глумится над международным правом

Нет сомнения, что правление Владимира Путина продлят. Ему нарисуют любую цифру. Однако есть два момента, которые следует учесть.

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В процессе рисования цифры будет организовано "голосование" на оккупированных территориях Украины. Также в СМИ уже распространяют ролики с "голосованием в окопах".

Как только продолжение каденции Путина состоится, агенты влияния Кремля начнут раскачивать историю "Россия провела выборы – пусть проводит Украина". Поэтому уже сейчас нужно расставить акценты для наших впечатлительных друзей.

То, что будет происходить в России, – это не выборы. Если Украина начнет проводить такие выборы, вас схватит удар.

Практического смысла в абсолютно незаконном голосовании на оккупированных территориях нет – нужную цифру можно нарисовать и с опорой на российскую территорию. Здесь исключительно политический момент – Путин использует все способы растоптать международное право. У него получается, потому что нет адекватной реакции.

Чем угрожают миру "выборы" в оккупации

Международное сообщество с 2014 года реагирует на все эти "голосования" очень вяло. Если подходить формально, то все результаты федеральных выборов в России с 2014 года нельзя признавать.

Западные партнеры отвечают на это, что такова жизнь. Мол, Путин получает с запасом голосов в России, даже если исключить все голоса с оккупированных территорий, будет достаточно. "Не надо провоцировать россиян".

Сейчас еще добавился аргумент, что надо с кем-то вести переговоры. Поэтому предлагают проглотить все, что россияне будут творить.

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Закончится это вполне предсказуемо. Попустительство голосованию на оккупированных территориях приведет к тому, что вскоре Кремль организует некое "онлайн-голосование" или выборы какой-то "народной власти" на территории страны НАТО/ЕС (идиотов там много). Или на территории, что является объектом претензий друзей Кремля на любом континенте, как обоснование военной агрессии. Будет много нервов.

Это точно произойдет, потому что особенность текущей войны – все превращать в оружие, любой процесс.

Если нет готовности ставить под сомнение легитимность власти в России, все равно нельзя оставлять преступление без внимания. Поскольку Кремль уже обозначил готовность беззакония, самое время протестировать санкции на опережение, а также реально выполнять те, что уже введены.