Як Путін глумиться з міжнародного права

Немає сумніву, що правління Владіміра Путіна продовжать. Йому намалюють будь-яку цифру. Однак є два моменти, які варто врахувати.

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У процесі малювання цифри буде організоване "голосування" на окупованих територіях України. Також у медіа вже поширюють ролики з "голосуванням в окопах".

Як тільки продовження каденції Путіна відбудеться, агенти впливу Кремля почнуть розгойдувати історію "Росія провела вибори – нехай Україна проводить". Тому вже зараз потрібно розставити акценти для наших вразливих друзів.

Те, що відбуватиметься у Росії – це не вибори. Якщо Україна почне проводити такі "вибори", вас схопить удару.

Практичного сенсу в абсолютно незаконному голосуванні на окупованих територіях немає – потрібну цифру можна намалювати і з опорою на російську територію. Тут винятково політичний момент – Путін використовує всі способи, щоб розтоптати міжнародне право. У нього виходить, бо немає адекватної реакції.

Чим загрожують світу "вибори" в окупації

Міжнародна спільнота з 2014 року реагує на всі ці "голосування" дуже мляво. Якщо підходити формально, то всі результати федеральних "виборів" у Росії з 2014 року не можна визнавати.

Західні партнери на це відповідають, що таке життя. Мовляв, Путін отримує із запасом голосів у Росії, навіть якщо виключити всі голоси з окупованих територій буде достатньо. "Не треба провокувати росіян".

Зараз до цього ще додався аргумент, що треба з кимось вести переговори. Тому пропонують проковтнути все, що росіяни творитимуть.

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Закінчиться це цілком передбачувано. Потурання голосуванню на окупованих територіях призведе до того, що незабаром Кремль організує якесь "онлайн-голосування" або вибори якоїсь "народної влади" на території країни НАТО/ЄС (ідіотів там багато). Або на території, яка є об'єктом претензій друзів Кремля на будь-якому континенті, як обґрунтування військової агресії. Буде багато нервів.

Це точно станеться, тому що особливість поточної війни – все перетворювати на зброю, будь-який процес.

Якщо немає готовності ставити під сумнів легітимність влади у Росії, все одно не можна залишати злочин поза увагою. Оскільки Кремль уже окреслив готовність беззаконня, саме час потестувати санкції на випередження, а також реально виконувати ті, які вже запроваджені.