Упрямая надежда, что воевать будет кто-то другой

Формула "воевать должны добровольцы" хороша для мирного времени. Но она перестает работать, когда речь идет о полномасштабном вторжении.

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Для того чтобы вести войну, стране нужно три ресурса:

деньги – которые позволяют поддерживать экономику на плаву;

оружие – без которого невозможно говорить о сопротивлении;

солдаты.

И если первые два ресурса нам могут поставить наши союзники, то единственные люди, способные защищать страну, живут в Украине.

Мотивация – важный фактор, но не обязателен. Люди выгорают – и даже для самого мотивированного добровольца наступает момент, когда держаться приходится уже не на мотивации, а на дисциплине. Разница между ним и тем, кто оказался в армии по обстоятельствам, не так уж велика. Если вы убедили себя, что войну способны выиграть исключительно добровольцы, то зря.

Бога из машины нет. Одни предлагают отправить на фронт вместо себя депутатов/судей/полицейских. Другие говорят, что нужно в разы увеличить зарплаты военнослужащих, чтобы под военкоматами снова выстроились очереди. Третьи предлагают отправить в окопы тех, кто сейчас несет армейскую службу на тыловых должностях. Все эти идеи объединяет упрямая надежда, что будет воевать кто-нибудь другой.

Единственный выбор, перед которым стоят украинцы

Вероятно, причина состоит в том, что два года относительной тыловой стабильности приучили людей к мнению, что войну можно пережить, не сталкиваясь с ней. Что воздушные тревоги – это единственный налог, с существованием которого тыл обречен мириться. Но в том-то и дело, если какое-то решение кажется вам несправедливым, возможно, вам просто кажется. Вероятно, вы просто жили два года в долг, и теперь пора этот долг вернуть.

Переговоры – это не альтернатива мобилизации. У боящихся мобилизации возникает соблазн призвать власть к переговорам. Люди пишут в соцсетях, что переговоры спасут жизнь, остановят активную фазу войны и позволят стабилизировать фронт.

Проблема этого подхода – в его наивности с самого начала. Вся нынешняя война началась потому, что российский президент Владимир Путин оформляет свое политическое наследие. В его системе координат захват чужих территорий важнее любой цифры в графе "потери". Ему нет смысла идти на переговоры, если он считает, что может захватить всю Украину. Поэтому наша страна не имеет выбора между "продолжением войны" и "третьими минскими". У нас есть выбор между продолжением обороны и потерей новых территорий.

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Боящиеся мобилизации должны понять, что альтернатива сопротивления – не унизительный мир. Альтернатива сопротивления – это ситуация, когда судьба Мариуполя встретит Харьков и Киев. Альтернатива мобилизации – это когда счет новых "Буч" уйдет на десятки. В конце концов, судьба уже оккупированных территорий достаточно недвусмысленно дает понять, что единственный выбор, перед которым стоят украинцы, – это в какой именно армии им придется служить. Можно при этом. А можно в оккупационной.

Мобилизация – это история справедливости. Ушедшие в армию в 2022-м все это время отдавали своей стране непропорционально много. Относительная безопасность и комфорт тыловой жизни были возможны благодаря тем, кто все это время жил в максимально опасных и некомфортных условиях.

Если у вас возникает соблазн чувствовать себя жертвой мобилизации, то вы ошибаетесь. Жертвой мобилизации могут считать себя только те, кто по итогу процесса не сможет снять с себя пиксель. А это случится только в том случае, если вы решите пиксель на себя не надевать.

Кстати, именно по этой причине любые разговоры об "имущественном цензе" в рамках мобилизации лишены смысла. Если величина зарплаты и уплаченных с нее налогов станут основанием для "бронирования", это нарушит тот же принцип справедливости.

"Экономический фронт" удержат и без вас

Во время Гражданской войны в США армия северных штатов в какой-то момент начала ощущать дефицит людей. Тогда Конгресс принял первый в истории страны закон о призыве. В нем прописали возможность отсрочки – за 300 долларов человек мог откупиться на год. Вскоре представители низов стали говорить, что идет война богатых, где воюют бедные. В июле 1863 года эта политика привела к мятежам. Если вы смотрели фильм "Банды Нью-Йорка", можете вспомнить, о чем идет речь. Было бы ошибкой принимать на вооружение принцип, угрожающий социальным взрывом.

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Экономический тыл удержат без вас. У многих есть соблазн объявить себя основой экономики. Они говорят, что призыв гражданских нанесет удар по стабильности страны. Они забывают лишь о том, что в случае успешной мобилизации в экономику страны через год снова вольются те руки, которые последние несколько лет держали оружие.

Нет оснований полагать, что эти руки не удержат экономический тыл. Тем более что многие из тех, кто служит в армии сегодня, были до войны вполне успешными бизнесменами, специалистами и айтишниками. Они просто два года удерживали фронт, оставив тыл на вас. А теперь ваша очередь.