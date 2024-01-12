Почему оккупантам так нужны эти направления

Россияне пытались захватить Купянск в Харьковской области и Авдеевку Донецкой области. Однако в обоих случаях оккупантам пришлось признать факт, что они не могут приблизиться к своей цели. Украинские защитники этих городов уничтожают российские резервы и делают все возможное, чтобы вражеские войска не продвигались дальше.

К теме Россия хочет договариваться, но не с нами

Журналист издания, проанализировавший последние видео с поля боя, заметил, что к северу от Авдеевки оккупанты не могут пересечь железную дорогу возле поселка Степное, а к северу от Купянска – погрязли возле небольшого села Синьковка.

Можно констатировать огромные потери вооруженных сил России в обоих направлениях. Конечно, Владимиру Путину и его генералам безразличны эти потери, но даже равнодушие не означает, что россиянам не нужно восстанавливать свои резервы, чтобы собраться с силами для нового наступления. Речь идет не только об личном составе, но и о технике, уничтожаемой ВСУ в борьбе с врагом.

ВСУ не могут прорваться через укрепления, созданные россиянами на оккупированных территориях. Но и россияне тоже не могут прорваться через наши укрепления. Возникает вопрос – для чего россиянам пробиваться именно в этих направлениях? Здесь есть абсолютно логичный ответ. В Харьковской области россияне пытаются достичь двух задач сразу.

Захватить хотя бы часть Харьковской области . Напомним, Купянск был так называемым административным центром захваченной россиянами территории Харьковщины до контрнаступления ВСУ в 2022 году. На этой территории россияне планировали так называемый референдум по присоединению Харьковской области к России, что затем, по мнению Кремля, позволило бы ему претендовать и на областной центр. Поскольку россияне практически полностью потеряли контроль над Харьковской областью, то теперь хотят его восстановить. Это позволило бы Путину говорить о присоединении новых украинских регионов к России в 2024 году.

. Напомним, Купянск был так называемым административным центром захваченной россиянами территории Харьковщины до контрнаступления ВСУ в 2022 году. На этой территории россияне планировали так называемый референдум по присоединению Харьковской области к России, что затем, по мнению Кремля, позволило бы ему претендовать и на областной центр. Поскольку россияне практически полностью потеряли контроль над Харьковской областью, то теперь хотят его восстановить. Это позволило бы Путину говорить о присоединении новых украинских регионов к России в 2024 году. Создать так называемый санитарный коридор чтобы ВСУ не могли обстреливать Белгород и создавать отрицательный фон для войны в России. Для того чтобы отодвинуть позиции ВСУ от Белгорода и других населенных пунктов России, в Москве решили захватить часть территории Харьковщины. Речь даже не о присоединении, а о создании исключительно санитарного коридора. В России совсем по-другому реагируют на обстрелы оккупированных ими территорий и международно признанных территорий.

Неудача россиян в Харьковской области срывает выполнение задач Путина.

Читайте также Два ключевых момента о выборах в России, которые следует осознать Западу

Путин хочет говорить о перемирии, но только после захвата Авдеевки

Что касается Авдеевки – даже так называемая "спецоперация" начиналась с признания Путиным независимости квазиреспублик в Донецкой и Луганской областях в административных границах этих областей. То есть, формально все сразу начиналось с идеи так называемого восстановления территориальной целостности "ДНР и ЛНР".

Выполнение задачи по контролю над всей территорией Донецкой и Луганской областей может по крайней мере приближать Россию к переговорам о временном перемирии в войне с Украиной, чтобы дало Путину время собраться с силами и мобилизовать больше людей для нового и решающего удара по Украине. Но без полного контроля Донбасса для Путина не может быть даже разговоров о перемирии. Агрессору придется отказаться от этого, если сорвутся планы по захвату Авдеевки.

Bild задает себе вопрос о том, насколько долго ВСУ смогут сдерживать россиян возле Авдеевки, Купянска и других населенных пунктов, которые штурмуют оккупанты. Это будет зависеть от того, насколько эффективна помощь от союзников.