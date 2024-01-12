Чому окупантам так потрібні ці напрямки

Росіяни намагалися захопити Куп'янськ у Харківській області та Авдіївку на Донеччині. Однак в обох випадках окупантам довелося визнати факт, що вони не можуть наблизитися до своєї мети. Українські захисники цих міст нищать російські резерви й роблять все можливе, щоб ворожі війська не просувалися далі.

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Журналіст видання, який проаналізував останні відео з поля бою, помітив, що на півночі від Авдіївки окупанти не можуть перетнути залізницю біля селища Степове, а на півночі від Куп'янська – загрузли біля невеличкого села Синьківка.

Можна констатувати величезні втрати збройних сил Росії на обох напрямках. Звичайно, Владіміру Путіну і його генералам байдуже на ці втрати, але навіть байдужість не означає, що росіянам не треба відновлювати свої резерви, щоб зібратися з силами для нового наступу. Мовиться не лише про особовий склад, а й про техніку, яку нищать ЗСУ у боротьбі з ворогом.

ЗСУ не можуть прорватися через укріплення, створені росіяни на окупованих територіях. Але й росіяни також не можуть прорватися через наші укріплення. Виникає питання – для чого росіянам пробиватися саме на цих напрямках? Тут є абсолютно логічна відповідь. На Харківщині росіяни намагаються досягти двох завдань одразу.

Захопити хоча б частину Харківської області . Нагадаю, Куп'янськ був так званих адміністративним центром захопленої росіянами території Харківщини до контрнаступу ЗСУ у 2022 році. На цій території росіяни планували так званий референдум з приєднання Харківської області до Росії, що потім, на думку Кремля, дало б йому змогу претендувати й на обласний центр. Оскільки росіяни практично повністю втратили контроль за Харківською областю, то тепер хочуть його відновити. Це б дозволило Путіну говорити про приєднання нових українських регіонів до Росії у 2024 році.

. Нагадаю, Куп'янськ був так званих адміністративним центром захопленої росіянами території Харківщини до контрнаступу ЗСУ у 2022 році. На цій території росіяни планували так званий референдум з приєднання Харківської області до Росії, що потім, на думку Кремля, дало б йому змогу претендувати й на обласний центр. Оскільки росіяни практично повністю втратили контроль за Харківською областю, то тепер хочуть його відновити. Це б дозволило Путіну говорити про приєднання нових українських регіонів до Росії у 2024 році. Створити так званий санітарний коридор, щоб ЗСУ не могли обстрілювати Бєлгород і створювати негативне тло для війни у Росії. Для того, щоб відсунути позиції ЗСУ від Бєлгорода та інших населених пунктів Росії, у Москві вирішили захопити частину територію Харківщини. Мовиться навіть не про приєднання, а створення виключно санітарного коридору. У Росії зовсім по-іншому реагують на обстріли окупованих ними територій та їхніх міжнародно визнаних територій.

Невдача росіян на Харківщині зриває виконання завдань Путіна.

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Путін хоче говорити про перемир'я, але тільки після захоплення Авдіївки

Щодо Авдіївки – навіть так звана "спецоперація" починалася з визнання Путіним незалежності квазіреспублік у Донецькій та Луганській областях в адміністративних кордонах цих областей. Тобто формально все одразу починалося з ідеї так званого відновлення територіальної цілісності "ДНР і ЛНР".

Виконання завдання щодо контролю над всією територією Донеччини і Луганщини може принаймні наближати Росію до перемовин про тимчасове перемир'я у війні з Україною, щоб дало Путіну час зібратися з силами і мобілізувати більше людей для нового та вирішального удару по Україні. Але без повного контролю Донбасу для Путіна не може бути навіть розмов про перемир'я. Агресору доведеться відмовитися від цього, якщо зірвуться плани з захоплення Авдіївки.

Bild ставить собі питання про те, наскільки довго ЗСУ зможуть стримувати росіян біля Авдіївки, Куп'янська та інших населених пунктів, які штурмують окупанти. Це буде залежати від того, наскільки ефективною буде допомога від союзників.